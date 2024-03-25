Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса» под Брянском

Фото, видео: Reuters / Ostorozhno Novosti; 5-tv.ru

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После бойни в концертном зале злоумышленники устремились к границе с Украиной.

Правоохранители в ходе погони остановили машину с бандитами, устроившими теракт в «Крокус Сити Холле», только когда прострелили все четыре колеса из автоматического оружия. До этого момента преступники отчаянно пытались скрыться.

В результате они были задержаны в лесополосе. Подробности погони 5-tv.ru раскрыл инспектор ГИБДД УМВД по Брянской области.

Он, как и другие участники операции, отмечен наградой за профессионализм и мужество. Его группа выдвинулась навстречу белому Renault Symbol, который уже преследовали коллеги-правоохранители: номера авто передавались по ориентировке.

В определенный момент инспектор с соратниками решили развернуться и помочь другому экипажу в преследовании. Когда приблизились, с разрешения дежурной части открыли огонь по колесам, так как преступники не раз нарушили правила дорожного движения и создавали угрозу для других водителей.

«Когда плотность движения была снижена, и опасность при применении оружия была минимальной для наших граждан, сотрудник, который передвигался со мной в качестве пассажира, начал применять огнестрельное оружие по задним колесам преследуемого автомобиля… Упорно не останавливались вплоть до того, что пришлось применять автоматическое огнестрельное оружие другим экипажем», — рассказал инспектор.

Только когда все четыре колеса Renault были повреждены выстрелами, и водитель перестал справляться с управлением, террористы остановились на проезжей части, выбежали и направились в сторону лесополосы. Правоохранители последовали за ними.

Одного из пассажиров задержали стразу, со второго удалось только сорвать куртку, в которой были документы на имя гражданина Таджикистана. Но, так как местность была оцеплена до прибытия всех спецгрупп, надолго скрыться у него не получилось.

Вскоре мужчина тоже был перехвачен силовиками. Второго выслеживали, помимо сотрудников СОБРа и ГИБДД, снайпер и кинолог, район прочесывали с помощью квадрокоптера.

Накануне в Брянской области стражам правопорядка, участвовавшим в погоне, а также военнослужащим группировки прикрытия вручили государственные и ведомственные награды.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В результате стрельбы и сильного пожара погибли 139 человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Задержаны 11 подозреваемых, часть из них уже отправлена в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов из «Крокуса».