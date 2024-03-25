Интуитивно шли по следу: сотрудник СОБРа рассказал о преследовании террористов из «Крокуса»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тепловые приборы помогли быстро определить местонахождение преступников.

Награжденный сотрудник СОБРа «Партизан» управления Росгвардии по Брянской области рассказал 5-tv.ru, как происходило преследование и задержание террористов, расстрелявших людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».

Сотрудникам подразделения была поставлена задача выдвинуться в район, где могли скрываться террористы, и задержать их. Силовики прибыли на место и с помощью квадрокоптера осмотрели указанный участок.

Дождавшись кинолога с собакой, выдвинулись по следам террористов. В лесном массиве примерно через 150 метров собака потеряла след, и силовикам пришлось идти интуитивно.

«Прошли еще метров 100, и наш снайпер увидел на дереве тепловую цель. Идентифицировали цель с помощью использования наших тепловых приборов, которые стоят у нас на вооружении. Увидели, что это человек. Подавали ему различные команды, например, слезть. На это он не реагировал», — сообщает сотрудник СОБРа.

Силовики приняли решение срубить дерево, на котором сидел тот. После этого удалось обезвредить подозреваемого и передать его правоохранителям.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как силовики задерживали двух террористов в лесах Брянской области.