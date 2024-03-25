СК установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину в подготовке преступления.

СК установил полную хронологию событий в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“. Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.