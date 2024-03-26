Астроном объяснил происхождение таинственной вспышки над Хабаровском

Фото, видео: www.globallookpress.com / z03; 5-tv.ru

Неопознанный объект напугал жителей.

Неопознанный объект с горящим шлейфом в небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре мог быть отработанной ступенью ракеты или астероидом. Об этом изданию Газета.ру заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Скорее всего, это какой-то астероид влетел на Землю. У нас на Землю выпадает где-то сотни тысяч метеоритного вещества за год, обычно в виде каких-то мелких камешков, летающих пылинок, кометных роев, метеорных роев. Либо это какое-то тело порядка 20-30 метров, наподобие челябинского явления в 2013 году, либо это какая-то отработанная ступень ракеты. Надо проверить, были ли какие-то пуски ракет или не были. Информации мало, непонятна скорость движения тела в атмосфере. Трудно сказать, тут два варианта: либо это искусственное тело, просто надо проверять, оно достаточно крупное должно быть, не какой-то мелкий спутник сгорел, либо отработанная ступень какой-то ракеты, либо действительно тело, болид», — сказал он.

По мнению Железнова, данные о том, что в небе видели комету Понса-Брукса, неверны.

«Она достаточно крупная и долетает далеко. Я не исключаю, что это какой-то ее обломок. Но это точно не комета Понса-Брукса, это я вам гарантирую», — добавил ученый.

В сети 25 марта появились кадры жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые заметили в небе неопознанный летающий объект, за которым тянулся горящий шлейф, распавшийся на мелкие фрагменты. Местные СМИ предположили, что это комета Понса-Брукса, открытая в 1812 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Дальнего Востока напугал летящий в небе объект.