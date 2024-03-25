Нетаньяху отменил визит делегации в США после резолюции СБ ООН по Газе

Jpost: Нетаньяху отменил визит делегации в США после принятия резолюции по Газе

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

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Чем недоволен израильский политик?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит делегации в США после того, как Штаты не наложили вето на резолюцию Совбеза ООН с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

«США отступили от своей последовательной позиции в Совете безопасности с начала войны», — цитирует издание Jpost фрагмент заявления канцелярии премьера.

Подчеркивается, что нежелание наложить вето на резолюцию о прекращении огня в Газе стало явным отказом США от ранее занимаемой позиции.

Это, в свою очередь, наносит ущерб военным усилиям и мерам по освобождению заложников, а также дает ХАМАС надежду на то, что международное давление позволит им добиться прекращения огня, заявили в канцелярии Нетаньяху.

Совбез ООН поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. «За» проголосовали 14 стран, США воздержались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху обвинил западных партнеров в потере совести после призывов провести выборы в Израиле.