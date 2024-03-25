В МЧС сообщили о ликвидации последствий пожара после теракта в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Следственный комитет РФ

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Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем.

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» ликвидированы. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС.

«18:40 — ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокусе».