Суд арестовал еще нескольких обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Срок заключения продлится до 22 мая 2024 года.

Суд арестовал еще нескольких обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

В числе арестованных Диловар Исломов, Аминчон Исломов, Исраил Исломов. Они заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

Всего силовики оперативно задержали 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 137 человек, раненых — 180 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе».