Корабль «Союз МС-25» с международным экипажем пристыковался к МКС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ales Utouka

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Полет проходил по двухсуточной схеме сближения.

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что корабль с экипажем в составе российского космонавта Олега Новицкого, участницы космического полета из Белоруссии Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон долетел до МКС по двухсуточной схеме сближения.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» 23 марта успешно стартовала с космодрома Байконур.

Возвращение Новицкого, Василевской и астронавта NASA Лорал О’Хара на корабле «Союз МС-24» запланировано на 6 апреля.

Изначально Роскосмос планировал запустить корабль 21 марта, однако за 20 секунд до старта произошла автоматическая отмена. По результатам выяснения причин нештатной ситуации госкомиссия приняла решение провести пуск в резервную дату — 23 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» к МКС отменили.