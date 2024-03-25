Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Спасатели разбирают завалы, поисковая операция продлится минимум до 26 марта.

Помощь сейчас оказывают и родственникам пострадавших и погибших — с ними работают психологи. Иногородних готовы принять в пункте временного размещения.

Разыскать близких помогают сотрудники центра, который открыли рядом с «Крокус Сити Холлом». Получить информацию также можно на горячей линии по короткому номеру 122-0.

Работы на месте трагедии не прекращаются ни на секунду — спасатели разбирают завалы, поисковая операция продлится минимум до завтра. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Вновь на месте трагедии те, кто пережил теракт. Им возвращают оставленные в гардеробе вещи и документы.

Звучат истории спасения и слова благодарности порой неизвестным спасителям. Олег вспоминает, как проезжавший мимо здания водитель вывозил пострадавших.

«Он нас посадил в автобус, потом мы ехали. Я вижу людей, таких же раздетых, как я, которые бегут из „Крокуса“. Мы останавливаемся, открываем дверь, сажаем еще несколько человек. В общем он посадил в автобус человек 20. Он нас оттуда увез. К сожалению, я даже телефон не взял у него», — поделился Олег Горчин.

Спасатели продолжают расчищать завалы. Губернатор Московской области сообщил, что поисковую операцию продлевают до пяти часов вечера завтрашнего дня.

«Мы понимали и понимаем до сих пор, что нужно сделать все до последнего кресла для того, чтобы убедиться в исключительных мероприятиях по поиску тел. Сейчас мы лично со спасателями, с правоохранительным блоком прошли все кресла. Очищены из общей площади сцена, партер и балкон», — сказал Андрей Воробьев.

К зданию «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы. Здесь есть и те, кто после трагедии не могут найти своих близких. Их нет ни в списке погибших, ни в списке раненых, однако люди не теряют надежду и верят: их родные еще могут быть живы.

Андрей разыскивает свою жену, которая вместе с родителями пошла на этот концерт, а он не смог отпроситься с работы. С того трагического вечера никто из них не выходит на связь.

«Пока нет информации, но завалы еще разбираются. Надеемся», — поделился мужчина.

Екатерина пересматривает фотографии мужа, все еще не теряя надежду. В последний раз она списывалась с Сергеем перед концертом. Дети постоянно спрашивают, где папа, и пока ей нечего им ответить.

«Мы пока надеемся на лучшее. Зря не хочу их травмировать», — рассказала она.

Бесконечная перекличка в соцсетях: пропала подруга, муж, целая семья не выходит на связь — мать, отец и 12-летний сын. Пока сотрудники МЧС разбирают завалы и работают полицейские, люди объединяются, чтобы найти выживших после этого чудовищного теракта.

Надежда еще есть: Валентина своих внучек нашла на третьи сутки после трагедии, девочки были в реанимации. Теперь они в сознании, идут на поправку.

«Первая, старшая девочка, моя внучка, сама вышла. У нее спина обожженная, ее увезли в больницу в Красногорске. Младшую первую нашли — она уже была в больнице. А Катю, дочь, мы очень долго искали. Уже в морги поехал муж ее. И там уже вторые списки, по которым объявили, что Катю нашли», — рассказала пенсионерка.

Круглые сутки работает центр помощи. Информацию о погибших и пострадавших здесь обновляют каждые полтора часа.

«Фотографировались с этой парой. Благодаря этому промедлению спаслись. Хочется узнать, живые они или нет. Выбрались или нет», — сказали Анастасия и Артем Соседенко.

Возможно, эти люди спасли Артему и Анастасии жизнь. Они попросили сфотографировать их на фоне баннера.

И пара не успела зайти в зал, куда через считанные секунды ворвались террористы. Теперь они пытаются разыскать своих спасителей и надеются, что те живы.