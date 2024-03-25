Это невозможно забыть: в мире почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Фото, видео: Reuters / Alexander Ermochenko; 5-tv.ru

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К посольствам России в разных странах стягиваются неравнодушные. Они зажигают свечи и несут цветы в знак солидарности с российским народом.

Соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье продолжают поступать со всех уголков земли. У российских дипломатических представительств растут стихийные мемориалы.

В Амстердаме — наши соотечественники и голландцы принесли к зданию Посольства и консульского отдела в Нидерландах — множество цветов, свечей, игрушек.

А вот так сейчас выглядит вход в наше генконсульство в Стамбуле. К нему тоже с утра несут охапки цветов местные жители. Память погибших в «Крокус-Сити-Холле» почтили в Эквадоре. Цветы приносят к зданиям наших дипмиссий в Камбодже, Иране и в Сирии, где члены местного студенческого союза возложили букеты и белый венок.

Десятки человек приходят выразить соболезования в Венгрии. Жители Лондона этой ночью зажгли свечи у стен нашего посольства. Много записок и на русском — со словами «Скорбим». В немецком Гамбурге к зданию генконсультсва приходят семьями.