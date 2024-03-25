Посол России отказался посещать МИД Польши: «Ответа не получил»

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Почему дипломат принял такое решение?

Посол России Сергей Андреев отказался помещать МИД Польши, куда его вызвали после сообщений о якобы российской ракете в небе над страной. Свое решение дипломат объяснил в разговоре с РИА Новости.

Накануне, 24 марта, польские военные заявили, что в небе была якобы замечена российская ракета. Она, по утверждениям властей Польши, пробыла в воздушном пространстве 39 секунд и затем из него вышла. После чего в МИД страны был вызван посол РФ, но от посещения ведомства он отказался, поскольку не получил ответа на свои вопросы.

«Я в ответ спросил, намерена ли польская сторона предоставить нам какие-либо доказательства этих своих утверждений. Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», — отметил Андреев.

В этой связи дипломат просто не увидел смысла от посещения МИД Польши. Он также предложил польским коллегам направить ноту по почте или курьером, если они того желают.

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