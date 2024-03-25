Блогеры Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Предварительное слушание было назначено на понедельник.

Блогеры Валерия и Артем Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщил источник в зале.

Изначально предварительное заседание было назначено на понедельник, 25 марта, но ни стороны, ни их адвокаты на заседание так и не пришли. Что стало предполагаемой причиной случившегося, не сообщается.

О том, что Чекалины планируют развестись, стало известно спустя считанные месяцы после скандальной истории с уклонением об уплате налогов. Карточка дела появилась в едином информационном пространстве мировых судей города Москвы. Сама бизнесвумен давать расширенные комментарии по ситуации в семье отказалась, сославшись на приватность, но подчеркнула, что «находится в непростом положении».

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело», — опубликовала обращение в соцсетях Валерия Чекалина, попутно попросив, чтобы ее подписчики «были рядом» и поддержали ее в критический момент.

Отмолчался по поводу причины развода и Артем Чекалин, лишь подчеркнув, что все хотят «пляски на костях», давать повода для которых ни он, ни его жена не собираются.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело в отношении Чекалиных полностью прекращено.