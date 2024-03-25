Нет среди погибших: россияне ищут родных, пропавших после теракта в «Крокусе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Число тех, кто не выходит на связь после теракта, продолжает расти.

Увеличивается количество посетителей «Крокус Сити Холла» в роковой вечер 22 марта, которые до сих пор не дали о себе знать родственникам. В списках погибших и раненых после теракта они тоже не значатся, поэтому отчаявшиеся родные бросают клич по соцсетям, обращаются к волонтерам и в СМИ. Имена тех, чья судьба остается неизвестной, публикует 5-tv.ru.

Дмитрий Башлыков

5-tv.ru

Родные и близкие ищут Дмитрия Башлыкова 1994 года рождения, который 22 марта отправился на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» и после произошедшего там теракта не выходил на связь.

«Он находился на передних рядах. Последний раз был в сети в 19:50 и, насколько я знаю, родственники не могут его найти. Его нет в списках пострадавших и погибших. О нем вообще никакой информации нет. Как только начался теракт, он пропал, и больше о нем ничего не известно», — рассказала 5-tv.ru Александра, студентка Быкова.

Известно, что мужчина был одет в черную рубашку в крупную белую клетку, а на указательном пальце правой руки носит серебряное кольцо.

Сергей Быков

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Еще один пропавший во время теракта в «Крокус Сити Холле» — Сергей Быков 1991 года рождения. Его бывшая супруга Екатерина сообщила, что контактировала с ним около недели назад, а 22 марта мужчина собирался пойти на концерт группы «Пикник».

«Он был в „Крокусе“ на концерте и после этого не выходит на связь. Вчера около 23:00 мне позвонили сестра его, бывшая девушка и подруга, и сказали, [что он пропал]», — рассказала женщина.

По словам Екатерины, она и сама пыталась связаться с бывшим мужем по телефону, через мессенджеры и соцсети, но безрезультатно. Единственное, что сейчас в ее силах — регулярно просматривать обновляющиеся списки погибших и пострадавших в теракте. Тем временем сестра пропавшего мужчины поехала в Москву сдавать биоматериал на генетическую экспертизу.

«Информации никакой нет — ни в списках погибших, ни в списках пострадавших. Информации ноль», — посетовала Екатерина.

Своим детям от бывшего супруга женщина пока ничего не сообщала — не хочет расстраивать раньше времени.

Виктория Ченгаева, Василий Хозин, Артемий Шалаев

5-tv.ru

После теракта в «Крокусе» пропала московская семья из трех человек: 44-летняя Виктория Ченгаева, 41-летний Василий Хозин и 12-летний Артемий Шалаев.

По словам родных, Ченгаева звонила старшей дочери Ангелине сразу после начала стрельбы в концертном зале. Женщина была перепугана и просила вызвать скорую помощь и полицию. Вскоре звонок оборвался, а сейчас телефоны Виктории, Василия и Артема недоступны.

При этом в списках погибших и пострадавших все трое отсутствуют. В морге среди тех тел, которые можно опознать, родные их тоже не нашли. Есть лишь видео, снятое очевидцами в «Крокусе», на которых семья запечатлена живой.

Елена Ивченко

Жительница города Харцызска Донецкой народной республики (ДНР) Елена Ивченко не выходит на связь после теракта в «Крокус Сити Холле». Известно, что женщина вместе с супругом была в концертном зале во время террористической атаки.

По информации 5-tv.ru, муж пропавшей — известный в прошлом украинский футболист Сергей Паращенко. До 2014 года он играл за украинские команды, после — за крымские, затем жил в ДНР, а два года назад перебрался в Подмосковье.

После теракта мужчину нашли в Химкинской больнице, он поступил туда с ранением в бедро, в тяжелом состоянии. При нем обнаружили паспорт супруги, однако о самой Елене до сих пор ничего не известно. Среди погибших и пострадавших она не значится.

Приметы женщины: волосы русые, рост 173 сантиметра, голубой маникюр и родинка между бровей. По факту пропажи Ивченко в полицию официально обратился ее знакомый, проживающий в Москве.

Людмила Агапова

5-tv.ru

Родные ищут Людмилу Агапову 1980 года рождения. Известно, что женщина была на концерте в «Крокус Сити Холле». Ее последнее опубликованное фото было сделано за полтора часа до начала выступления группы «Пикник».

Семья Содрицовых

Друзья разыскивают пропавшую во время теракта в «Крокусе» семью из Москвы: 51-летнего Ярослава и 53-летнюю Ирину Содрицовых и их детей — 28-летнюю Анастасию и 23-летнего Владислава. Все они 22 марта были на концерте «Пикника».

По словам подруги Анастасии, перед мероприятием она отправила девушке голосовое сообщение, на которое та до сих пор не ответила. В списках погибших и раненых членов семьи нет.

Известно, что Анастасия и Ирина — педагоги, Ярослав — мастер боевых искусств, Владислав — студент.

Дмитрий Жеуров

Брат разыскивает Дмитрия Жеурова 1969 года рождения из Москвы. Известно, что мужчина находился вечером 22 марта на концерте в «Крокус Сити Холле» со своей знакомой.

По словам женщины, во время нападения террористов Жеуров прикрыл ее своим телом от пуль и погиб на месте. Сама женщина получила ранения и сейчас находится в реанимации одной из больниц Подмосковья.

Дмитрий Смыслов

Сын владельца «СМ-Клиники» Николая Смыслова Дмитрий пропал вместе с женой после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Известно, что Дмитрий и Ирина Смысловы во время трагических событий находились в партере концертного зала и ждали начала выступления группы «Пикник». Сейчас супругов нет в списках погибших и пострадавших. Их родственники сдали анализы на ДНК.

Вероника Уткина

Москвич Сергей Уткин ищет свою жену Веронику Уткину и ее подругу Юлию Ким, которые пошли на концерт в «Крокус Сити Холл» и пропали после теракта.

По словам Сергея, незадолго до сообщения о нападении террористов он разговаривал с супругой по телефону. Потом ему написала их общая подруга и спросила, как дела у Вероники. Вскоре после этого мужчина зашел в интернет и увидел новость о нападении на «Крокус Сити Холл».

«Связывались в 19:43, поговорили буквально полминуты, ничего такого не было, а где-то через час я узнал, что произошло, после этого телефон не отвечал. В WhatsApp* сообщения не прочитаны», — сообщил Сергей.

Он добавил, что написал заявление в полицию по факту пропажи жены. Женщину сейчас ищут. Ее подруга после теракта также не выходила на связь.

Три жителя Ростовской области пропали после теракта в «Крокусе»

Судьба трех жителей Ростовской области неизвестна после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, всего на концерт группы «Пикник» отправились четверо жителей области. Одна женщина получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Что произошло с остальными тремя — жительницей Волгодонска и двумя уроженцами Таганрога — до сих пор неизвестно.

Женщина сообщила о пропавшей после теракта в «Крокусе» подруге

Девушка по имени Елена ищет подругу, пропавшую после теракта в «Крокус Сити Холле».

По словам Елены, ей позвонили и рассказали о случившемся в концертном зале. Она не поверила, так как всего 20 минут назад отвезла туда подругу на концерт группы «Пикник» после встречи на вокзале. Девушка приехала туда из Волгограда. Елена сразу поехала обратно, но возле «Крокуса» уже все было перегорожено.

«Я приехала домой и включила новости. Там показали сюжет, где она идет по лестнице», — рассказала Елена.

Позже она узнала, что группу вывел охранник по имени Алексей. Девушка связалась со всеми людьми из этой группы и узнала, что все живы, но о подруге до сих пор ничего не известно.

Сотрудник полиции с супругой не выходят на связь после теракта

Как стало известно 5-tv.ru, один из силовиков пропал после теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина 1980 года рождения вместе со своей супругой 1981 года рождения находился вечером 22 марта в концертном зале. С 23:00 они перестали выходить на связь. Позднее мужчина не появился на работе, а на парковке возле «Крокуса» до сих пор стоит его автомобиль.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 137 человек, раненых — 180 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и как из посетителей «Крокуса» сумел дать отпор террористам и спас сотни жизней.

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