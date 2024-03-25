Сийярто заявил, что Венгрия никогда не отправит войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Страна с самого начала спецоперации и санкционного давления отказалась поддерживать киевский режим, в отличие от других «союзников» Запада.

Венгрия имеет твердую позицию в вопросе возможности отправки своих войск на Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на полях «Атомэкспо».

«Для нас это красная линия. Мы никогда не отправим оружие на Украину и очевидно, что мы не отправляем войска», — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия никогда не согласится с санкциями против России, связанными с атомной промышленностью. Национальным интересом венгерский министр назвал продолжение сотрудничества с российской стороной.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне спецоперации на Украине, держа ВСУ в постоянном напряжении.