Купившая российский бизнес криптобиржа CommEX объявила о прекращении работы

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Торговая площадка предупредила пользователей, в какие даты будет постепенно «перекрывать вентиль».

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX приняла решение прекратить работу. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

«С сожалением, после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов мы вынуждены сообщить о решении приостановить работу торговой площадки. Операции будут свернуты постепенно в соответствие с нижеприведенным графиком, начиная с 25 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приостановлена работа с 13:00 по московскому времени. Так, теперь невозможны регистрация новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах.

В четверг, 28 марта, биржа прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading. Еще планируется, что со 2 апреля будет невозможна публикация новых объявлений на P2P-маркетплейсе и создание новых ордеров на покупку криптовалюты. Еще через три дня площадка закроет их.

Все торговые пары на простых и классических фьючерсах будут закрыты 18 апреля автоматически. Спотовый рынок завершит работу с 23 апреля. Возможность размещать ордера будет невозможна для пользователей, а функция конвертации отключится.

Сайт CommEX прекратит работу 10 мая. С этого момента у пользователей не будет возможности получить доступ к контенту, связанному с криптобиржей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цена биткоина обновила исторический максимум. В частности, она впервые достигла 70 тысяч долларов в начале марта. Специалисты связывают рост криптовалюты с двумя факторами.