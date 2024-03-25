Россия направила США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Российская сторона не признала изменения, о которых Штаты объявили в декабре 2023 года.

Россия направила США демарш в связи с изменением внешних границ континентального шельфа. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) РФ.

«Американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия не признает изменения, о которых США объявили в декабре 2023 года. Штаты в одностороннем порядке заявили о планах изменить внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий в семи районах Мирового океана.

Таким образом, отметили в российском ведомстве, американцы пытаются сократить площадь пространства морского дна, которое находится под контролем всего мирового сообщества, а также приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования (около одного миллиона квадратных километров).

«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам», — добавили в МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа, вызванного в МИД России, потребовали объяснений после обнародованного разговора немецких офицеров о планах по нанесению ударов по территории России.