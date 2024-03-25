Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-13 », 2013 г.

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Три месяца назад актер театра и кино отметил юбилей.

Российский актер театра и кино, известный по ролям в «ментовских» сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. С печальным известием о кончине близкого друга выступил в социальных сетях его коллега и товарищ по актерскому ремеслу, Александр Андреев.

«Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал он, добавив, что у актера была настоящая рок-н-ролльная душа.

Что стало причиной смерти Карпухова, не сообщается. В конце января 2024 года артист отметил юбилей. Широкой публике актер известен ролями в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и других. Уроженец Ленинграда практически не давал интервью и лишь однажды сознался, что мог совсем не стать артистом.

Образование Карпухов получал в Ленинградском институте авиаприборостроения, затем сменил его на Российский государственный институт сценических искусств.

До последнего момента актер служил в Молодежном театре на Фонтанке.

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