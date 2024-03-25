Власти Запорожской области сообщили о прорыве обороны ВСУ у села Вербовое

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России прорвали оборону армии Украины северо-западнее села Вербовое. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников», — сказал он.

Вместе с тем бойцы РФ на том же участке наступают северо-западнее села Работино. В самом населенном пункте они улучшили свои позиции.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в районе Часов Яра. По его словам, это позволит начать работы в освобожденном Артемовске.