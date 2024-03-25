«Не было страха»: врачи рассказали о спасении людей на месте теракта в «Крокусе»

На месте ЧП в «Крокусе» врачам впервые пришлось работать с таким числом раненых

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Столичные медики работали в экстренном режиме — с таким количеством пациентов они еще не сталкивались.

Врачам, которые прибыли на место теракта, пришлось в экстренном режиме распределять огромное количество пострадавших. Несмотря на сумасшедшую неразбериху, врачи сделали все, что могли. Корреспондент «Известий» Ксения Попова подробнее.

Сейчас в красногорской больнице осталось пару пациентов, которые проходят здесь лечение после страшной кровавой бойни в Крокусе. Машины скорой помощи одна за одним завозили через эти ворота пациентов с осколочными ранениями и пострадавших с отравлением угарным газом.

Бригада с фельдшером Олесей Машуковой еще слышала автоматные очереди возле «Крокус Сити Холла» и встречала первых пострадавших.

«Лично у меня не было страха, была бы возможность пойти дальше, пошла бы и внутрь, в сам „Крокус“. Помогала бы тем людям, которые были беззащитны», —рассказала фельдшер Олеся Машукова.

В считанные минуты на помощь пришла и специализированная бригада. Она забирала людей с огнестрельными ранениями.

«Подбежал мужчина с девочкой на руках с огнестрельным ранением. Я поставил катетер, ввели обезболивающее, перебинтовали. Ребенку стало легче», — вспоминает врач-анестезист Вячеслав Сахаров.

К этому времени в ближайшей красногорской больнице развернули все операционные. Хирург Карен Погосов оперировал одновременно трех человек.

«Были тяжелейшие ранения. Если бы мы оказались не готовы, я вас уверяю, что число погибших оказалось было бы гораздо больше», — отметил Карен Погосов.

Сейчас под наблюдением врачей в больницах Москвы и Московской области остаются около 100 человек.