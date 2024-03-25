Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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Энтони Брентон считает, что западное оружие не оправдало ожиданий.

На Западе уже не только говорят о необходимости начала переговоров по Украине, но и признают — часть ее бывших территорий навсегда останется за Россией. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве.

Энтони Брентон написал колонку для издания Financial Times, где проанализировал положение ВСУ на поле боя. По словам экс-дипломата, у Украины не остается шансов. Хваленое натовское оружие не помогло. Тут Брентон перечисляет танки Leopard, кассетные боеприпасы. И даже истребители F-16 не принесут победу. По его словам, все это оружие не оправдало ожиданий, а финальный мирный договор будет на условиях, как минимум неприятных для Запада.

«Произойдет территориальный раздел, при котором большая часть Украины останется украинской, но некоторые части, которые этого не желают — яркий пример Крым — будут российскими. Да, это будет болезненно для всех, кого это касается, но, возможно, менее болезненно, чем происходящее в последние два года», — написал бывший британский посол.

Брентон также добавил, что Запад продолжит нести огромные репутационные потери. И отметил, что пока страны НАТО проводят свою «мстительную» политику, имея в виду провокации в отношении России и расширение альянса, весь остальной мир за этим наблюдает и видит, как Запад ничего не делает с гораздо более серьезными вызовами мировому порядку, такими как массовое убийство Израилем мирных жителей Сектора Газа.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны киевского режима. Ряд западных стран назвал спецоперацию России «вторжением» и поддержал Украину.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай предложил вариант урегулирования конфликта на Украине.