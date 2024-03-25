«Чувствительная информация»: Песков о якобы предупреждениях США о теракте в «Крокусе»

Песков: Кремль не участвует в дискуссии о моратории на смертную казнь

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Путин сегодня проведет совещание по принятым мерам после нападения на подмосковный концертный зал.

Российским властям не предоставляли разведданные Соединенных штатов о готовящемся в России теракте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Разведку данных никогда не предоставляют Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужб, от спецслужбы к спецслужбе. Это относится к чувствительной информации, которая конечно же, не разглашается», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российские спецслужбы самостоятельно ликвидируют последствия теракта в «Крокусе», западные не помогают. Президент России Владимир Путин тем временем работает в Кремле, ему поступают доклады по линии соответствующих служб.

«Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру [Путин] проведет совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта», — добавил Песков.

На совещании будут присутствовать руководители силового и социального блока, а еще главы Москвы и области. Обсуждение пройдет в открытом режиме.

Между тем Песков отметил, что после случившегося Кремль не принимает участия в обсуждения моратория на смертную казнь.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

Ранее 5-tv.ru писал, что террористам из «Крокуса» выплатили бы по 900 рублей за каждое убийство при 137 жертвах. Им выдали аванс в размере 250 тысяч рублей, столько же полагалось после ужасающей атаки.