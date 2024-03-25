МВД России предупреждает о фейковых новостях в Сети после теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Заинтересованные лица умышленно распространяют ложную информацию с целью дестабилизации общества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила соотечественников о фейках, распространяемых в сети после теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, речь идет о роликах, где картинка не соответствует действительности, происходившей в момент трагедии.

Ирина Волк подчеркнула, что сейчас особо широко по соцсетям расходится видео, где фигурирует некий мужчина с собакой. Блогеры создают ложное ощущение, что он — якобы является сотрудником органов внутренних дел и по неизвестным причинам «не помогает людям выбраться из «Крокуса». Также в еще одном видео показано авто, которое, по словам тех, кто делает репосты, якобы принадлежит МВД. По факту все это является неправдой.

«Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи. Призываем представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов», — подчеркнула Ирина Волк в своем обращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыты ранее неизвестные детали подготовки террористов к атаке на «Крокус». Оказалось, что злоумышленники планировали устроить еще одну трагедию.