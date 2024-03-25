Сергей Собянин рассказал, как московские школы готовят будущих врачей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В медицинских классах школьники углубленно изучают биологию и химию, проводят исследования, знакомятся с медицинскими профессиями.

В столице продолжают реализовывать новый стандарт предпрофессионального образования. В его рамках готовят не только будущих инженеров и специалистов по информационным технологиям, но и врачей. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

«Суть нового стандарта в том, чтобы помочь ребятам получить углубленные знания по профильным предметам, овладеть базовыми практическими навыками и сознательно выбрать свой профессиональный путь», — отметил Мэр Москвы.

Углубленное изучение профильных предметов

Медицинские классы открыты в 136 школах города. Более шести тысяч будущих врачей проходят в них расширенные курсы биологии, химии, математики, а также изучают медицинский английский и читают литературные произведения, посвященные медицине. Такая углубленная подготовка позволяет ребятам получить вместе со знаниями и высокие баллы на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Обязательные спецкурсы

Закрепить теорию на практике помогают специальные курсы. Например, столичный Департамент образования и Сеченовский университет разработали для медицинских классов программу «Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека». На практических занятиях будущие врачи учатся измерять артериальное давление, пульс, частоту дыхания, делать ЭКГ и спирометрию, а также анализировать полученные результаты. Интерактивные анатомические столы позволяют исследовать строение органов, а на роботах-тренажерах можно отрабатывать навыки оказания первой помощи.

Экскурсии в больницы и поликлиники

Знакомиться с профессиональной средой ребята начинают с десятого класса. В течение первого полугодия для них проводят экскурсии в медицинских организациях города. Каждый обязательно посещает детскую и взрослую поликлиники, многопрофильный стационар (например, Боткинскую больницу, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» или НИИ имени Н. В. Склифосовского) и подстанцию скорой помощи.

«Ребята узнают, как организована работа современных медицинских учреждений, что включают новые стандарты медицинской помощи, с помощью какого высокотехнологичного оборудования врачи спасают жизни, как устроены машины скорой помощи и чем оснащены ее выездные бригады и многое другое. В этом учебном году для школьников провели около 500 экскурсий», — рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, одиннадцатиклассники встречаются с терапевтами, хирургами, акушерами, гинекологами, аллергологами, иммунологами, травматологами, онкологами, анестезиологами и другими специалистами. Они рассказывают ребятам об опыте учебы в медицинских вузах и вызовах, с которыми сталкиваются современные врачи. В первом учебном полугодии для школьников организовали более 180 таких встреч.

Получение профессии на базе колледжа

Ученики профильных классов могут получить первую медицинскую профессию еще до школьного выпускного. Так, десятиклассники осваивают специальность младшей медицинской сестры в одном из шести колледжей. Их учат ухаживать за пациентами, оказывать первую помощь, включая сердечно-легочную реанимацию, накладывать повязки и жгуты при кровотечениях, помогать при травмах и ожогах. Также будущие медики отрабатывают прием Геймлиха (его применяют, если, например, человек подавился и не может дышать).

Проектно-исследовательская деятельность в вузах

Еще глубже погрузиться в теорию медицины и познакомиться с академической средой ученики могут благодаря самостоятельным исследованиям и разработке проектов под руководством преподавателей из университетов-партнеров.

Для исследования можно выбрать одно из 15 направлений — от микробиологии и эпидемиологии до биоинженерии и медицинской генетики: например, изучить, как наушники влияют на слух человека, а запахи — на кратковременную память. Другие ребята разрабатывают прототипы устройств и приложений, которые могут стать частью научной и медицинской практики: протезы и ортезы, чат-боты с подсказками о первой помощи, умные трости для слепых, нейробудильники и многое другое.

Свои работы школьники защищают в конце учебного года на научно-практической конференции «Старт в медицину». Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ, что повышает шансы на поступление в вуз.

Сбалансированная учебная нагрузка

Образовательные программы школ, колледжей и вузов не дублируются, а дополняют друг друга. Таким образом, новый стандарт предпрофессионального образования позволяет как можно большему количеству ребят начать свой профессиональный путь в медицину осознанно со школьной скамьи.

Погружение в теорию и практику, всестороннее знакомство с медицинскими специальностями и жизнью профессионального сообщества — все это помогает школьникам уверенно сделать первые шаги в этой сфере.

Партнерами проекта выступают Департамент здравоохранения Москвы, столичные медицинские организации, шесть медицинских колледжей и шесть ведущих вузов (Сеченовский университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российский университет медицины, Российский университет дружбы народов, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина и Российский биотехнологический университет «Росбиотех»).