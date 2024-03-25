«Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

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Киевский режим посылает свои дроны на гражданские объекты.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя тем самым население российского региона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры. Использует артиллерию, в том числе — кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию», — сказал он.

Сальдо уточнил, что украинские боевики терроризируют автомобили мирных жителей беспилотниками, особенно атаке подвергаются дороги на Алешки и Каховку. Дроны направляются на дома, больницы и другие общественные здания.

«Это намеренная попытка террора и запугивания населения», — добавил он.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью.