Вопиющая несправедливость: кто и за что отобрал у сборной России медаль

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При чем тут МОК и можно ли было найти адекватный выход из ситуации, не руша жизни спортсменов?

Российских спортсменов продолжают угнетать на мировой арене. Так, Международная федерация скайраннинга (бег по горной местности на высоте выше 2000 метров над уровнем моря — Прим. ред.) лишила сборную РФ командной бронзы на зимнем чемпионате мира-2024, сообщила Федерация альпинизма России.

Подобное решение было принято в связи с рекомендациями МОК о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, напоминает EADaily. Россия заняла третье место в общем зачете, но после аннулирования командного результата опустилась на четвертое, пропустив вперед Испанию. Индивидуальные результаты россиян остались без изменений.

Вице‑президент Федерации альпинизма России и главный тренер сборной Павел Шабалин заявил, что понимает решение ISF подчиниться требованиям МОК:

«Мы получили письмо международной федерации о том, что они вынуждены подчиниться требованиям Международного олимпийского комитета. Командные зачеты действительно запрещены, допускаются только индивидуальные атлеты. Они извиняются и надеются, что в ближайшем будущем все поменяется».

На вопрос журналиста, как лично он отреагировал на шокирующую ситуацию, Шабалин ответил:

«Как на это может реагировать человек, который понимает, что происходит вокруг? Международная федерация вынуждена подчиняться. А МОК вынужден контролировать исполнение своих решений. Мы не знали, что будут подводиться итоги командных зачетов. Знали только, что будут выступать наши атлеты. Они написали, что вынуждены забрать бронзовую медаль и отдать ее команде Испании. Дали игрушку, потом отобрали…»

Между тем, россияне не спешат сдаваться. Впереди — большие Игры в Париже. И мы должны быть там представлены. Уверен в этом и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он считает, что российским спортсменам однозначно стоит ехать на летние Олимпийские игры 2024 года:

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать. Оценку Олимпиаде должны давать сами спортсмены. Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от Родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет».

Конечно, сейчас в мировом спорте никто не сможет дать никаких гарантий. Всему виной абсолютная политизированность целого ряда стран. Спорт вне политики — сегодня это не работает. Подтверждает это и свежий комментарий президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, черное видится белым, а за реальность выдается какой-то параллельный мир. Лозанна уже два года последовательно дезавуирует и пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции и запреты, дискриминацию по национальному признаку, которая противоречит самой сути Олимпизма и безусловному праву спортсменов принимать участие в соревнованиях на равноправной основе», — подчеркнул Поздняков.