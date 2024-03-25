Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в двух районах Москвы

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В Ясенево построят жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку и различные социальные объекты. И не только.

Два проекта комплексного развития территорий на юго-западе и севере Москвы утверждены для выполнения, сообщает 25 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Один из проектов будет осуществлен в районе Ясенево. Там появятся новые жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медцентр, многоуровневый паркинг. Также планируется возведение необходимой для любого жилого района инфраструктуры, включая школу, детский сад и другие общественно-деловые и социальные объекты.

В Ясенево, южной части города, будут построены новые жилые дома и коммунально-складские базы, добавил мэр Москвы.

«Уже одобрены и реализуются 70 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 895 га. Будет создано порядка 170 тыс. рабочих мест», ― написал градоначальник в Telegram-канале.

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