Раскрыты ранее неизвестные детали подготовки террористов к атаке на «Крокус»

Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Злоумышленники планировали устроить еще одну трагедию.

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске параллельно готовились к другой атаке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Она должна была произойти в одном из государств Средней Азии, однако была предотвращена. Теракт планировалось осуществить примерно в то же время, что и в «Крокусе».

Кроме того, источник раскрыл неизвестные ранее детали подготовки к атаке в Красногорске. Так, террористы устроили пожар на концертной площадке с помощью обычного бензина.

По дороге к месту они заехали на заправочную станцию, купили топливо и разлили в пластиковые бутылки. Их позже использовали для поджога.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что заседание суда пролило свет на биографию обвиняемых в теракте в «Крокусе».