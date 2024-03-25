Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации после возгорания

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено.

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — написал политик в Telegram-канале.

Возгорание было оперативно устранено, его причины устанавливаются. Пострадавших нет, указал Голубев.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. ВСУ предприняли попытку ударить по нефтезаводу утром 13 марта — три дрона были сбиты дежурными силами РЭБ.