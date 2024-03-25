Своих в беде не бросаем: истории этих героев из «Крокуса» должна знать вся страна

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Вытаскивая других, неравнодушные люди рисковали собой.

Многие из тех, кто был в здании «Крокус Сити Холла» или около него в момент теракта, проявили свои лучшие качества. Оказавшись в экстремальной ситуации, люди не растерялись.

Они приходили на помощь тем, кто был рядом, помогали найти выход или покинуть опасную зону. О героических поступках — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Я понимал, что, если я буду стоять в шоковом состоянии, как некоторые, я могу потерять так же свою жизнь и жизнь сотен людей», — говорит сотрудник «Крокуса» Ислам Алиев.

Он спокойно заявляет: «все делал по реакции, следовал инструкции». О своем подвиге Алиев рассказывает без эмоций.

«Я двигался максимально быстро, старался помочь каждому, кому мог», — добавил он.

Этого 15-летнего мальчика гардеробщика уже знает вся страна. В день теракта Ислам спас больше 100 человек.

Громким криком он сначала направил людей в сторону от огня террористов, помог им выбраться на улицу, шел замыкающим, хотел убедиться, что никого не оставил за собой. Вместе с Исламом людей направляли его друзья Артем Донсков и Никита Иванов — все подрабатывали в «Крокусе» в гардеробе.

«Мы услышали очередь выстрелов и началась паника посетителей, началась давка. Все побежали в сторону служебного помещения, где был тупик, оттуда не было выхода на улицу. Мы все это увидели, решили все взять в свои руки и начать эвакуацию самостоятельно. Посетителей не бросили и на улице, кто-то в шоковом состоянии не мог ориентироваться в пространстве», — говорит Донсков.

«Я старался успокаивать всех, рядом со мной шла женщина, она была в истерике, плакала, просила держать ее за руку, просила проводить ее выше, дальше, потому что она вообще не понимала, что происходит. Там девушка сидела, тоже плакала, мы ее подняли и с собой повели», — отмечает Иванов.

Подростки отвели людей на безопасное расстояние. В тот день гости комплекса спасались через разные выходы, с разных сторон здания — бежали, куда глаза глядят. Помогали и сотрудники ближайших кафе — в панике, без курток, пробежавшие несколько километров в страхе за свою жизнь, для них это определенно была не просто кружка чая.

Именно здесь, в помещении, они окончательно поняли, что находятся в безопасности, а весь ужас позади. Кто-то самостоятельно шел пешком до метро, многие пытались поймать машину у МКАДа.

Виталий Дорин работает в такси. В тот вечер приехал в Красногорск забрать знакомых, которые смогли спастись.

«Приехал за ними, забрал их, отвез, и понимаю, что там много людей стоит. Погода такая, не самая благоприятная, много детей было. Написал в группу ребятам, все хорошо отозвались, приехали многие», — признается мужчина.

Бегущих людей из окна своей машины увидел и Иван Роксман, в тот вечер у комплекса оказался случайно, договорился встретиться с друзьями на парковке. В итоге тоже вывозил людей.

«Бегущие люди сказали, что открыли стрельбу, мы сразу же сказали, что могут к нам садиться. Мы приехали до метро, все выбежали, там на остановке сидела девушка раненная в ногу, и они кричали о помощи. мы сразу же их конечно же взяли. Пулей ей раздробило кость. Девушка потеряла много крови», — говорит он.

Времени на раздумия у Ивана и его девушки не было. Они быстро нашли ближайшую больницу — в итоге пострадавшую спасли.

Таких историй помощи — десятки, если не сотни. Вытаскивая других, неравнодушные люди рисковали собой, возвращались к «Крокусу» вновь и вновь — таким образом, спасли не одну жизнь.