Расчеты гаубиц «Мста-Б» целиком уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Благодаря данным разведки и слаженной работе расчетов все выявленные цели были поражены.

На авдеевском направлении спецоперации наши артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью гаубиц «Мста-Б». Огонь велся с расстояния больше 20 километров.

Благодаря данным разведки и слаженной работе расчетов все выявленные цели были поражены. А на купянском направлении армейская авиация атаковала замаскированную технику и инженерные сооружения противника.

В состав ударной группы вошли вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. Все заявленные цели также поражены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.