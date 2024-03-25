Журавли улетают в вечность: акция памяти прошла у стен «Крокуса»

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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В толпе — известные музыканты и исполнители.

Акция памяти прошла и у самого концертного зала. Тысячи людей собрались у «Крокус Сити Холла», чтобы зажечь свечи у стихийного мемориала.

Среди пришедших были известные артисты и общественные деятели. На месте побывал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Возле стихийного мемориала сотни неравнодушных людей, тысячи цветов и журавли из лампад. Они же взлетают в небо прямо от основания здания «Крокус Сити Холла».

Акция символична тем, что концертный зал был назван в честь народного артиста Муслима Магомаева, который известен в том числе своим исполнением песни «Журавли». В толпе — известные музыканты и исполнители.

Сегодня они, как и все, пришли потому, что не могли не прийти. Вот и встреча с участниками группы «Пикник».

Очевидно, не такой ее представляли очевидцы трагедии и сами артисты. Ирина Лебедь всего неделю назад прошла медицинские курсы.

Обычно инструкторы желают, чтобы они никогда не пригодились. Однако во время теракта девушка выбралась из концертного зала, вывела родную мать и десятки других людей, не поддавшись панике.

Говорит, поддержка сейчас важна как никогда. Рэпер Navai тоже здесь — рассказывает, что в роковой день в соседнем зале на концерте была мама.

Расколоть Россию не удастся никому и никогда. Тимати высказался о провокаторах, которые пытаются посеять межнациональную рознь.

Артист уверен: виновные будут наказаны. В самом «Крокусе» не утихает работа техники, продолжается разбор завалов и поисковая операция.