Семейная пара из ДНР пострадала при теракте в «Крокусе»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Денис Пушилин держит ситуацию на контроле.

Семейная пара из города Харцызск Донецкой народной республики (ДНР) пострадала в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Мужчина в больнице, за его жизнь борются врачи. О судьбе женщины ничего на данный момент неизвестно, ведутся поиски.

«На концерте в „Крокусе“ была семейная пара из Харцызска. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли», — написал Пушилин в Telegram-канале.

В публикации подчеркивается, что представителями профильных служб предпринимаются все возможные меры по поиску женщины. Пушилин держит ситуацию на контроле: пострадавшие могут рассчитывать на всю необходимую помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины в камуфляже и с автоматами наперевес.

Преступники открыли огонь по людям, вскоре разгорелся пожар. К концу выходных концертный зал оказался почти полностью разрушен.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о фигурантах уголовного дела о теракте в «Крокусе».