Эксклюзивные кадры сгоревшего этажа «Крокус Сити Холла» после теракта

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

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Спасатели продолжают разбор завалов.

Кадры сгоревшего этажа «Крокус Сити Холла» после теракта появились в распоряжении 5-tv.ru. Спасатели продолжают разбор завалов.

На кадрах видно, что огонь уничтожил обшивку стен и потолка. Помимо этого, виден сильно разрушенный гардероб.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, как познакомились исполнители теракта в «Крокусе».