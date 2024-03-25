«Торы» на круглосуточном дежурстве. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Это одно из самых надежных средств противовоздушной обороны.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты ЗРК «Тор-МУ» несут боевое дежурство на южнодонецком направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-МУ» группировки войск «Восток» с ювелирной точностью поражают воздушные цели ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции.

ЗРК «Тор» — одно из самых надежных средств противовоздушной обороны. Видит цели на расстоянии до 36 километров, а поражает на дистанции до 20.

На боевом дежурстве экипажи ЗРК «Тор-МУ» находятся в круглосуточном режиме и надежно прикрывают войска, а также мирных граждан ДНР от ударов средств воздушного нападения противника.

Артиллеристы применяют комплекс С-60 для нанесения ударов по позициям ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Восток» успешно применяют зенитные орудия С-60 калибром 57 миллиметров для нанесения огневого поражения живой силе и технике ВСУ на южнодонецком направлении. Для обеспечения мобильности зенитные установки С-60 устанавливают на гусеничный тягач МТЛ-Б повышенной проходимости, что позволяет расчетам орудий быстро менять огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям противника.

С-60 способен эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели на дальности до шести километров. 57-миллиметровая автоматическая пушка ведет огонь осколочно-фугасными снарядами и наносит ощутимый урон легкобронированной технике, а также укреплениям украинских националистов, оборудованным на позициях.

Благодаря своей высокой скорострельности — два снаряда в секунду — пушка способна вести плотный интенсивный огонь. Еще одной отличительной особенностью С-60, по словам артиллеристов группировки войск «Восток», является простота эксплуатации и хорошая ремонтопригодность — почти любую поломку можно легко починить даже в полевых условиях.