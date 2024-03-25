«Одержимы нехваткой денег»: как познакомились исполнители теракта в «Крокусе»

Известия: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Подбор осуществлялся по принципу отсутствия приверженности радикальному исламу в прошлом.

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», по предварительным данным, познакомились около трех-четырех недель назад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Предварительные данные, которые имеются у следствия, показывают, что исполнители теракта в „Крокусе“ познакомились порядка трех–четырех недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве, соцсетях, каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками. Вероятнее всего, мы имеем дело со случайным набором исполнителей, одержимых нехваткой денег и радикализированных их куратором», — сказал специалист в сфере антитеррористической безопасности.

Двое из них, вероятно, получили инструкции во время поездки в Турцию. Остальных завербовали на территории России.

По данным источников, подбор осуществлялся по принципу отсутствия приверженности радикальному исламу в прошлом. Это было нацелено на то, чтобы российским спецслужбам было сложнее предотвратить атаку на стадии подготовки.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тристан Тейт восхитился работой задержавших террористов силовиков.