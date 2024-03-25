Герои «Крокуса»: 17-летний гардеробщик помог вывести сотни людей во время теракта

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Никита Иванов с коллегами увел из-под обстрела посетителей концертного зала.

Никита Иванов, 17-летний сотрудник гардероба, вместе с коллегами выводил посетителей из «Крокус Сити Холла», когда началась стрельба. Молодой человек рассказал 5-tv.ru, что именно происходило в момент атаки.

Никита и его коллеги спасли сотни людей от пуль террористов. По словам юноши, в пятницу, 22 марта, в коллективе царило хорошее настроение — все ждали выходных, ничего не предвещало беды.

Парень подрабатывал в концертном зале с сентября 2023 года, выходил на смены, насколько позволяла учеба, в том числе и вечером 22 марта. По его словам, всего в гардеробе в тот день работали четыре человека, среди которых также были Артем, Илья и 15-летний Ислам — о его героизме знает уже вся страна. По рации ребятам передали, что нужно вести людей в сторону служебного входа.

«Посередине смены я вешал куртку, и сзади начали стрелять. Я сначала не понял вообще, что произошло. Подумал, что может, ребенок какой-то там хлопушку взорвал. Оборачиваюсь, смотрю — уже люди все в панике бегут в сторону служебного выхода. Гардероб уже весь пустой. Секунды три постоял, осознал ситуацию. Я подумал, что, может, не стоит бежать прямо сейчас, может, уже приедут, и все закончится. Но все-таки решил побежать и не играться, так скажем, с судьбой», — вспоминает Никита.

Юноша ринулся к служебному входу, где уже собрались десятки посетителей «Крокуса». Там была его начальница, которая руководила толпой.

Вскоре Иванов встретил коллег, ребята получили распоряжение выводить всех из здания. У одного из молодых сотрудников, Ильи, была рация — с ее помощью гардеробщики получили указания, после чего начали эвакуировать людей.

«Мы направились в сторону служебного выхода, по которому мы обычно на работу приходим. И поэтому как-то координировали всех и знали, куда вообще идти. Я старался успокаивать всех. Рядом со мной шла женщина, она вообще была в истерике, плакала, просила меня держать ее за руку… Когда шли с ребятами, там была такая трехступенчатая лестница, и там девушка сидела, тоже плакала. Мы ее подняли и с собой повели», — рассказал Иванов.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Пострадавшие получают необходимую помощь, им положены компенсационные выплаты от государства. Три миллиона рублей — семьям жертв теракта (на каждого погибшего), один миллион — госпитализированным пострадавшим, 500 тысяч — тем, кто проходит лечение амбулаторно.

Для всех нуждающихся Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии имени Сербского организована горячая линия психологической помощи по телефону +7 (495) 637-70-70.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 15-летнем Исламе Халилове — школьник, работавший в «Крокусе» гардеробщиком, как и Никита Иванов, спасал посетителей концертного зала в день трагедии.