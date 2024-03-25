Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

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Американские политинженеры загнали себя в ловушку, убеждена дипломат.

США после теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются оправдать Украину с помощью версии о причастности ИГ*. Об этом KP.RU заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отсюда и ежедневное „отмазывание“ Вашингтоном своих подопечных в Киеве, и попытка прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ*», — подчеркнула дипломат.

Американские политинженеры загнали себя в ловушку рассказами про то, что теракт совершен ИГ, убеждена она. Делают они это из-за того, что у них нет иного выхода, указала Захарова.

Миллиарды долларов и огромное количество оружия, отправленные на Украину, а также агрессивная риторика в отношении России указывают на вовлеченность Белого дома в спонсорство украинского терроризма, подытожила дипломат.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Трое фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

* террористическая группировка, запрещенная в России.