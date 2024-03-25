Стали известны объемы финансовой поддержки Украины со стороны Нидерландов

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Королевство оказалось одним из самых «щедрых» в Евросоюзе — уступает разве что Франции и Германии.

С начала спецоперации по защите Нидерланды передали Украине военную технику и финансовую помощь на три миллиарда евро. Об этом «Известиям» рассказал посол России в королевстве, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. По его словам, в этом году на те же цели в бюджете европейского государства заложены еще два миллиарда.

«Номенклатура поставок включает различное тяжелое вооружение, в том числе танки Leopard и истребители F-16. Королевство инициативно подключается к работе различных международных коалиций, призванных снабдить ВСУ боевой авиацией, дронами, танками, артиллерией и боеприпасами. Помимо этого, Гаага оказывает содействие Киеву в подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочных миссий EUMAM (ЕС) и Interflex (Великобритания)», — заявил Тарабрин.

Посол подчеркнул, что Нидерланды занимают одну из лидирующих позиций в списке стран Евросоюза, поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только лозунгами. В плане «щедрости» власти королевства уступают только Германии и Франции.

Однако своих солдат в зону спецоперации руководство страны отправлять, скорее всего, не станет. Как отметил Тарабрин, едва ли правительство станет жертвовать людьми ради «сомнительных целей» в Незалежной.

«Можно предположить, что для королевства подобные затеи в принципе не имеют никакого тактического или стратегического смысла, учитывая небольшую численность войск — порядка 70 тысяч человек. Из них военнослужащих — 40 тысяч», — сказал посол.

Тарабрин также сообщил, что двусторонний товарооборот между РФ и Нидерландами в течение 2023 года сократился на 84% в связи с санкциями. Голландские власти следуют решениям Евросоюза, а также тщательно отслеживают наличие в стране российских активов с целью их заморозки.

А еще запрещают экспорт товаров, показательно арестовывают граждан, якобы причастных к перепродаже европейской высокотехнологичной продукции в РФ через третьи страны.

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