«Кровавый умывальник»: байкер «Хирург» отреагировал на теракт в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Он выразил надежду на справедливое наказание для виновных в трагедии.

Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») возложил цветы к стихийному мемориалу у концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Здесь вечером 24 марта прошла акция «Летят журавли» в память о погибших в результате теракта.

На здании «Крокуса» появилась проекция летящих в небо журавлей в сопровождении голоса Муслима Магомаева. «Хирург» заявил, что верит в неизбежное наказание виновников трагедии.

«Это будет иметь огромные последствия. Этот кровавый умывальник, который устроили нам враги… Дай бог, чтобы мы дотянулись до этого змеиного клубка. Вот это — только одно у меня в голове. Очень многое изменят, я в это верю», — сказал Залдастанов.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Трое фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.