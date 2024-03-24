Второй обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Рачабализода признал вину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Под стражей он пробудет до 22 мая.

Второму обвиняемому в теракте в «Крокус Сити Холл» Рачабализоде Саидакрами Муродали избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд принял решение заключить мужчину под стражу до 22 мая. Обвиняемый по статье УК «Террористический акт» Рачабализода признал вину.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину в полном объеме.