Тристан Тейт восхитился работой задержавших террористов силовиков

Фото: Reuters / Ostorozhno Novosti

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Участников атаки на «Крокус» перехватили на пути к украинской границе.

Известный британский кикбоксер и блогер Тристан Тейт поставил российских силовиков в пример их коллегам из Великобритании. Он просмотрел видео, на которых правоохранители выводят из леса одного из задержанных по подозрению в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Их перехватили в Брянской области на пути к украинской границе. Тейт опубликовал свой комментарий на странице в соцсети X.

«К сожалению, в Великобритании эти люди сидели бы в удобном кресле в теплой комнате для допросов напротив детектива, и им задавали бы вопросы, на которые они имели бы „право“ не отвечать. Приятно осознавать, что сколько бы ни жили эти животные, их жизнь будет крайне неприятной», — заявил спортсмен.

Один из подозреваемых в совершении теракта при задержании рассказал, что ему обещали 500 тысяч рублей за массовое убийство. Половину он получил заранее, вторую ждал после побега.

По его словам, предложение взять автомат и расстрелять людей в «Крокусе» он получил через Telegram-канал, где слушал проповеди.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Фигуранты были доставлены в суд 24 марта. Двое из них уже признали вину и были отправлены в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России предупредило о фейках в сети на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».