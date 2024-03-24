BFMTV: Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Lorenz Huter

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Встреча состоялась в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание совета по обороне в Париже. Встреча посвящена теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает BFMTV.

Обсуждение трагедии и ее последствий началось в 19:30 по местному времени (21:30 по московскому) в Елисейском дворце. Другие подробности пока неизвестны.

Французский лидер прежде решительно осудил террористический акт в «Крокусе». От имени страны он выразил солидарность с близкими погибших и с российским народом в целом.

Министерство иностранных дел Франции также принесло соболезнования семьям жертв и пострадавшим. Ведомство заявило о необходимости выяснить истинные причины трагедии и найти виновников.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшие в «Крокусе» начали получать первые компенсационные выплаты.