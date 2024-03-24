Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Подозреваемые доставлены в Басманный суд.

Басманный суд Москвы получил ходатайство СК об аресте двух подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются по ч. 3 пункт «б» ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека)», — говорится в сообщении.

Суд вскоре приступит к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения. Подозреваемых в совершении террористического акта доставили в суд около 22:20 по московскому времени.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.