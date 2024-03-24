Группа «Пикник» возложила цветы в память о погибших в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Параллельно проходила акция «Журавли», во время которой на здании комплекса появилась проекция в память о погибших.

Участники группы «Пикник» возложили цветы в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом передает корреспондент «Известий».

Музыканты пришли почтить память жертв трагедии почти в полном составе. Параллельно проходила акция «Журавли», во время которой на здании комплекса появилась проекция в память о погибших.

У стен «Крокуса» прошла и минута молчания. К акции присоединились сотни участников — многие из них не могли сдержать слез.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.