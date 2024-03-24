Спасший более 100 человек в «Крокусе» школьник заявил об отсутствии страха в момент теракта

Спасший людей в «Крокусе» школьник Артем: «Я просто делал свою работу»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Никто из его группы не пострадал — при этом героем себя Артем не ощущает.

Спасший свыше 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» школьник Артем заявил 5-tv.ru, что «просто делал свою работу» без страха.

Когда раздались звуки выстрелов, людей охватила паника, пояснил он. Те, кто находился на минус первом этаже, побежали к служебным помещениям, где не было выхода наружу.

В итоге Артем с остальными вывел всех через эвакуационный выход. Другая часть воспользовалась служебным выходом.

Юноша довел посетителей до торгового центра Vegas, а некоторых — до парковок и станций метро. Ни один из его группы не пострадал — при этом героем себя Артем не ощущает.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.