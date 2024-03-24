«Разделяем вашу боль»: на МКС выразили соболезнования семьям жертв теракта в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Олег Кононенко выразил уверенность в том, что случившееся только сильнее сплотит страну перед внешними угрозами.

Командир МКС Олег Кононенко выразил соболезнования семьям жертв теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле».

«От имени всего экипажа Международной космической станции, и от себя лично выражаю слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе со всей Россией!» — сказал космонавт.

Сотрудники станции потрясены жестоким нападением на мирных граждан, подчеркнул он. Кононенко выразил уверенность в том, что случившееся только сильнее сплотит страну перед внешними угрозами.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.