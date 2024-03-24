Кириенко и Воробьев возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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В России 24 марта объявлено днем национального траура.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев возложили цветы к мемориалу около «Крокус Сити Холла».

Несмотря на дождь и холод, люди беспрерывно подходят к мемориалу с цветами, чтобы почтить память погибших при страшном теракте в концертном зале. В России 24 марта объявлено днем национального траура.

Волонтеры активно помогают людям, направляя толпу. Они, в частности, раздают всем дождевики.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Васильев возложил цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла».