Владеющая «Крокусом» компания выразила соболезнования жертвам теракта
Фото: Reuters / Maxim Shemetov
Организация благодарит зрителей, партнеров и артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент.
Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания «Крокус Интернешнл» выразила глубокие соболезнования в связи с терактом, который на данный момент унес жизни 137 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Crocus Group.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении.
Компания скорбит по умершим и надеется на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. «Крокус Интернешнл» будет делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их работе.
В стенах концертного зала «Крокус Сити Холл», носящего имя Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне, подчеркнули в организации. Компания благодарит зрителей, партнеров и артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент.