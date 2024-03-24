Пострадавшие в «Крокусе» начали получать первые компенсационные выплаты

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

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Компенсацию выдали людям из нескольких регионов.

Департамент социальной защиты Москвы сообщил, что первые компенсационные выплаты начали получать пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сегодня первые выплаты от города получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что выплаты могут получить пострадавшие из всех регионов.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта.