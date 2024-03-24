Вооруженные люди ворвались в здание полиции в Ереване

Фото: Александр Патрин / ТАСС

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Здание оцепил спецназ. Кто устроил провокацию и что с ними сейчас?

В здание отделения полиции района Нор-Норк в Ереване вторглись вооруженные люди. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Sputnik Армения».

На данный момент известно, что рядом со зданием взорвалась граната, есть пострадавшие. Отделение оцепили сотрудники спецназа.

Свидетели сообщили, что сторонники «Боевого братства», присутствующие на месте происшествия, требовали освободить 49 членов организации, которые были арестованы в этот же день за подозрение в незаконном хранении и ношении оружия. Представители самого объединения опровергли свое участие в нападении на территорию.

Позже пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян пояснил журналистам, что нападавших было трое, из которых двое получили ранения от взрыва своей собственной гранаты. В настоящее время один из членов группы все еще находится в здании, и проводятся действия по его обезвреживанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росгвардия задержала вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в школу в Москве.